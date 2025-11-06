FÚTBOL
Sanxenxo, casa de la selección española sub-17
Acogerá dos amistosos frente a República Checa los días 13 y 16 de noviembre
REDACCIÓN
Las Real Federación Española de Fútbol hizo pública ayer que Sanxenxo será la casa de la selección española sub-17 en este mes de noviembre.
Desde el próximo lunes, 10 de noviembre, las inferiores nacionales se prepararán en tierras gallegas para sus dos amistosos frente al combinado de la República Checa. Dichos encuentros, programados para los días 13 y 16 de mes, jueves y domingo, respectivamente, se disputarán en Portonovo y Villalonga.
El grupo dirigido por el campeón de la Eurocopa de 2008 e ídolo absoluto del Espanyol, Sergio García, estará conformado por veintitrés futbolistas. El nombre que destaca sobre los demás, por ejercer casi de local, es el del canterano del Celta de Vigo, Mateo Sobral.
El joven futbolista ha entrado en la convocatoria y es el único gallego incluido.
