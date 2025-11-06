Joao Resende: «Quiero seguir adaptándome»

El jugador cedido al Pontevedra CF por Estrela de Amadora, Joao Resende, ofreció ayer una rueda de prensa en la que abordó desde su adaptación al equipo hasta la actualidad más pura con el choque del sábado. Sobre cómo se ha aclimatado al equipo y a la categoría, el luso señaló que había tenido algunas titularidades antes de sufrir una pequeña lesión, pero que ahora está retomando su mejor nivel. Destacó además la importancia de que el grupo se mantenga bien en conjunto y comentó que, en lo personal, se siente cómodo jugando por la izquierda o por dentro, aunque también puede desenvolverse por la derecha o como delantero, ya que disfruta de todas las posiciones de ataque.

Pese a ese buen proceso, el jugador asegura que existen diferencias entre la segunda categoría del fútbol portugués y la división que juega como granate. «Creo que en Portugal el fútbol es más físico, con más duelos y choques. Aquí los equipos intentan jugar más con el balón y con transiciones. Me está gustando este estilo de fútbol y quiero seguir adaptándome», comentó.

Sobre el duelo del próximo sábado en Salamanca, frente a Unionistas (18.00 horas), él mismo reconoce lo positivo que sería traer los tres puntos del Reina Sofía. «Es una liga muy equilibrada. Sabemos que los resultados contra los rivales directos son muy importantes. Queremos ganar para abrir una pequeña diferencia, seguir con buenos resultados y acercarnos al objetivo de la temporada», declaró al respecto.

Aunque resten varios días para el partido, los análisis y lecturas del rival ya han comenzado a ponerse en práctica durante la semana de entrenamientos. «Lo estamos analizando para aprovechar situaciones que puedan darnos ventaja. Es un equipo complicado en su campo, como todos en esta categoría, pero iremos con la mentalidad de buscar los tres puntos y luchar por ellos», explicó.