Óscar Cano llega al Zamora tras la goleada recibida en Pasarón

El Zamora cuenta con nuevo entrenador tras recibir un contundente 4-1 del Pontevedra el pasado sábado en Pasarón.

La entidad castellanoleonesa ha escogido a Óscar Cano, exentrenador del Deportivo, para sustituir al técnico madrileño, Juan Sabas.

Llegado en el mercado de verano de 2024, Sabas dirigió al Zamora en 51 encuentros, dejando al equipo muy cerca de los puestos de play-off de ascenso a Segunda División la temporada pasada.

Por otro lado, Cano llega al puesto tras ser destituido en la jornada 5 del curso pasado en la categoría de plata con el Tenerife. También entrenó al Salamanca en la 2010-11.

Otra de las consecuencias del duelo en Pasarón fue el reconocimiento a Yelko Pino, que forma parte del equipo de la jornada tras su gran actuación ante el Zamora.

El centrocampista vigués se adueñó de la medular un día más y fue el encargado de abrir la lata en la primera mitad.