FÚTBOL | Primera RFEF
Óscar Cano llega al Zamora tras la goleada recibida en Pasarón
Juan Sabas, destituido tras 51 duelos al frente
Hugo de Dios
El Zamora cuenta con nuevo entrenador tras recibir un contundente 4-1 del Pontevedra el pasado sábado en Pasarón.
La entidad castellanoleonesa ha escogido a Óscar Cano, exentrenador del Deportivo, para sustituir al técnico madrileño, Juan Sabas.
Llegado en el mercado de verano de 2024, Sabas dirigió al Zamora en 51 encuentros, dejando al equipo muy cerca de los puestos de play-off de ascenso a Segunda División la temporada pasada.
Por otro lado, Cano llega al puesto tras ser destituido en la jornada 5 del curso pasado en la categoría de plata con el Tenerife. También entrenó al Salamanca en la 2010-11.
Otra de las consecuencias del duelo en Pasarón fue el reconocimiento a Yelko Pino, que forma parte del equipo de la jornada tras su gran actuación ante el Zamora.
El centrocampista vigués se adueñó de la medular un día más y fue el encargado de abrir la lata en la primera mitad.
- Freire modifica el buque para la Armada tras hallar un fallo que afectaba a la navegación
- Mayores y familias se van de sus pisos tras estar siete meses sin ascensor
- Iago Aspas saca del paro a Daimiel y a Guille: la televisiva dupla de la NBA deja de estar 'Los lunes al sol' y se pasa al fútbol
- Casi 600.000 euros de indemnización por una fatal demora en el diagnóstico
- Vigo encenderá las luces de Navidad el 15 de noviembre
- Vecinos de «Vivimos con miedo y no podemos descansar
- Identificado por tirar a la calle una cama, 53 cajas de bebidas, 16 colchones y diez sillas en Sanxenxo
- El TSXG da la razón al Concello de Vigo y le exime de pagar por el concierto de Guns N' Roses