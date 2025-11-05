WATERPOLO
El CW Pontevedra firma una gran jornada
El cadete fue muy superior al CW Santiago con un contundente 24-4
Hugo de Dios
A pesar de las numerosas bajas por el festivo, el CW Pontevedra recibió al CW Santiago en la piscina del CD Rías do Sur. Tres equipos del club pontevedrés cerraron una buena jornada en el agua.
Los alevines dieron el pistoletazo de salida con un partido emocionante, donde los locales se impusieron (10-5) ante el conjunto compostelano.
En el siguiente turno, los infantiles cayeron ante el cuadro visitante (5-8), aunque se mantuvieron con opciones hasta el final con un equipo plagado de alevines y algún infantil debutante.
El cadete mixto puso el broche de oro en el que fue su estreno en competición liguera. Los pontevedreses fueron muy superiores (24-4) y sumaron los primeros tres puntos. La «triple M», formada por Miguel (Fernández), Mateo (Míguez) y Martín (Pulido), sumó 19 goles en el debut liguero del CW Pontevedra.
