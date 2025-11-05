BALONMANO | Copa del Rey
El Cisne buscará dar el susto ante un Guadalajara tocado
Los de Marcos Otero llegan con múltiples bajas al estreno copero ante el penúltimo de Asobal
H. d.
El Cisne, mermado por las bajas, pondrá en valor su inagotable cantera para su debut en la Copa del Rey ante el Guadalajara, que vive un momento complicado en Liga Asobal, con solo una victoria en siete partidos.
Marcos Otero podría dosificar a alguna de sus estrellas pensando en el vital duelo del próximo sábado contra el Oviedo, por lo que jóvenes como Mateo Martínez, Xoel Lago, Pablo Pazos, Hugo Carreira o Adrián Lago, podrían tener minutos de calidad.
Las bajas sensibles de Víctor Fernández y Alberto Delgado han supuesto un enorme contratiempo para el Cisne, que encadena tres derrotas consecutivas.
Las opciones de sorpresa pasarán por mantener el nivel defensivo de las últimas fechas y, sobre todo, mejorar su juego ofensivo, minimizando las pérdidas de balón y mejorando la finalización de cara a portería.
El encuentro, correspondiente a la primera eliminatoria del torneo copero, dará comienzo a las 20.00 horas en el pabellón municipal de Pontevedra y será dirigido por los colegiados andaluces Huertas Herrador y García del Salto.
