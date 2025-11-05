Anedia reunirá el domingo a más de 300 atletas contra la diabetes tipo 1

La pista del Centro Galego de Tecnificación Deportiva de Pontevedra acogerá este domingo la XII edición de la Milla Solidaria Anedia Móvete pola Diabetes.

Esta cita une deporte, solidaridad y convivencia con el fin de visibilizar y normalizar la diabetes tipo 1, avanzar en el conocimiento de la enfermedad y dar apoyo a los que conviven con la enfermedad y a sus familias.

Con el plazo de inscripción ya expirado, serán más de 300 los participantes confirmados para las pruebas de este fin de semana.

Habrá exhibiciones populares para todas las edades y pruebas oficiales con deportistas federados. También preparan recorridos específicos desde la categoría sub-6 hasta pruebas de 500 y 1.000 metros.

Como suele ser habitual en este tipo de eventos, hay un dorsal 0, con un coste de 5 euros, de carácter puramente solidario.

La celebración, que dará comienzo a las 10.30 horas, fue presentada ayer por la concelleira de Deportes e de Benestar Social, Anabel Gulías, que animó a la participación en el evento, ya sea como atleta o como espectador.

A su lado estaba la presidenta de la Asociación de nenas, nenos e xente nova con diabetes de Galicia-Anedia, Mari Rego. También participó Gonzalo Méndez, del Atletismo Rías Baixas, club responsable técnico de la prueba.

«Eventos como este son socialmente pedagógicos, porque para cualquiera con una dolencia o enfermedad el deporte controlado, bien pensado, es un aliciente y, al tiempo, da visibilidad a las personas que tienen unas condiciones diferentes», subrayó la concelleira Anabel Gulías.

La Milla forma parte del programa de actividades del Día Mundial de la Diabetes 2025 que Anedia desarrollará durante todo el mes de noviembre en diferentes ciudades de la comunidad gallega bajo el lema «Vivir con Diabetes», que consiste en un llamamiento a «comprender y visibilizar lo que significa convivir cada día con una enfermedad que requiere atención y gestión constante», explican desde la organización.

«El lema es una invitación a la reflexión, en esta ocasión, de cómo viven las personas diabéticas que trabajan», apuntó la presidenta de Anedia, asociación fundada en 2012 de la mano de un grupo de padres de Pontevedra con hijos con diabetes tipo 1.

Por su parte, Gonzalo Méndez no dudó en calificar la Milla-Móvete pola diabetes como «una fiesta», ya que se trata de una prueba «al noventa por ciento popular» en la que participan todos, desde niños a adultos y séniors.