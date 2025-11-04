TAEKWONDO
Nicolás Casas, del Mace Sport, al campeonato de Europa
REDACCIÓN
Pontevedra
El cadete pontevedrés del club Mace-sport, que ha comenzado este año a formar parte de CGTD, viaja hoy a Atenas después de ganar este año el campeonato gallego, de España y un tercer puesto en el campeonato de Europa de clubes. Este nuevo reto será formando parte de la selección española de taekwondo y suponiendo un paso de gigante en la trayectoria del joven.
El joven intentará hacer un gran papel en este nuevo reto al que su entrenador ,Miguel Cortegoso, le acompañará durante toda la experiencia internacional.
