JUDO
El Judo Club destacó en la primera jornada de la Rías Altas
Buen estreno de temporada con tres medallas y grandes sensaciones en el tatami
REDACCIÓN
El pasado sábado, 1 de noviembre de 2025 se celebró en Cambre la primera jornada de la Liga Rías Altas de Judo, en la que el Judo Club Pontevedra participó con diez deportistas y firmó una destacada actuación al conseguir tres medallas.
Aloia Siso García logró la medalla de plata en la categoría infantil femenina (-57 kg), mientras que Diego González Gallego y Alejandro Leiro Torres se colgaron sendos bronces en las categorías cadete masculina de -50 kg y -55 kg. El resto del equipo también mostró un gran nivel, reflejando el progreso y la constancia del grupo.
Pese a que era el inicio de la temporada, los judocas demostraron motivación y entusiasmo, con muchas ganas de seguir mejorando en las próximas competiciones que se les avecinan.
