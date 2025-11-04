BALONMANo| Copa del Rey
El Cisne se prepara para la primera ronda copera
REDACCIÓN
Pontevedra
El Cisne disputa mañana la primera ronda de la Copa del Rey 2025-2026. Será en su casa, en el Pabellón Municipal de los Deportes de Pontevedra, donde los jugadores de Marcos Otero buscarán doblegar a todo un equipo de la Liga Asobal en horas bajas.
Con solo una victoria en siete encuentros, el Guadalajara visita el feudo lerezano con la obligación de vencer a un equipo de inferior categoría, aunque los malos resultados en liga pueden provocar que los manchegos no se impliquen tanto en la nueva edición de la Copa.
