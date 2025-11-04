El ‘Bribón’ defenderá el liderato

El rey emérito regresa a Sanxenxo esta semana para defender el liderato que mantiene en la Liga Xacobeo 2025 y poder proclamarse campeón de la misma.

Juan Carlos I regateará en la Liga Nacional de la clase 6 metros en el Desafío Barceló este fin de semana. A las 13.00 horas arranca la prueba, manteniéndose el tiempo límite de salida de la última prueba el domingo, a las 15.00 horas.

Sobre un máximo de cuatro bastones programados, el duelo por el campeonato, a priori ante el ‘Titia’, patroneado por Mauricio Sánchez-Bella, se perfila como el principal atractivo náutico del sábado y domingo. Ambos llegan a aguas de la ría tras brillar en el mundial celebrado en Nueva York a finales del mes de septiembre. En aquella fecha, la victoria fue para el ‘Bribón’ . Con los balances tan ajustados, cualquier role o cambio de presión podría definir el campeonato, pese a la posición favroable de la que parte Juan Carlos I con el liderazgo provisional.

El ‘Alibaba II’ de Miguel Lago y el ‘Stardust’ de Santiago Campos se perfilan como principales candidatos a completar el podio del torneo.

Última visita de 2025

Será la última vez que el anterior jefe del Estado visite Galicia en el presente año con motivos náuticos. Está previsto que compita de nuevo en Galicia en el mes de marzo de 2026.