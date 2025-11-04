El Arxil sonríe más de un año después

«Después de la tormenta, siempre viene la calma», dice el refranero popular español. Desde el 12 de octubre de 2024, hace 387 días y 33 partidos disputados desde aquella fecha, el Club Baloncesto Arxil no ganaba un partido en su competición doméstica.

Este pasado domingo, 2 de noviembre, en el segundo partido del doblete del fin de semana, la tormenta escampó frente al Horbisa Spirit Greenkw Barakaldo. En un encuentro adelantado de la séptima jornada del campeonato por la ventana FIBA y disputado menos de 24 horas después del partido del sábado, el Arxil ofreció su mejor versión de la temporada, mostrando un juego firme y equilibrado de principio a fin.

Desde los primeros minutos tomó el control gracias al acierto de Marta Maestro, la fortaleza en el rebote de Díaz Pache y la precisión de Chasse, lo que le permitió llegar al descanso con una cómoda ventaja.

Tras la reanudación, el conjunto gallego mantuvo su dominio con un destacado trabajo defensivo y un gran esfuerzo colectivo, neutralizando los intentos de reacción del Barakaldo y sellando una merecida victoria en su cancha.

El triunfo, si bien no les saca de los puestos de descenso, podría, en el caso de que Gijón Bsketball no venciese en su duelo, que abandonasen el farolillo rojo del grupo.