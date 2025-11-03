MONTAÑISMO
La escaladora Gala Teijeira fascina en la Copa Urbana de Potes
La joven escaladora pontevedresa Gala Teijeira, del Club Aromon, brilló en la Copa de Escalada Urbana de Potes, destacando entre competidores mayores por su talento y determinación. Con solo ocho años, completó al primer intento una de las vías más difíciles de la prueba, ganándose el reconocimiento del público. Aunque no accedió al desempate por las medallas, su actuación en la categoría infantil confirmó su gran proyección.
