TENIS DE MESA | Superdivisión

Dura derrota del TM Monte Porreiro

El Tenis de Mesa Monte Porreiro cayó 4-0 ante Enoli Les Borges Vall, sumando su segunda derrota consecutiva. Es séptimo con tres puntos y enfrentará a L’Escala el sábado

