FÚTBOL | Campeonato de España
Los «diamantes» de A Irmandiña se clasifican para la segunda fase
Los infantiles se imponen sobre Asturias en su grupo por diferencia de goles | Los cadetes lograron el pase tras endosar una gran goleada a la selección melillense
Miguel Salgado Reboreda
Los niños de la selección gallega han demostrado en el campo por qué son una de las comunidades con mayor talento en sus bases. Infantiles y cadetes, con caminos iguales y diferentes desempeños, estarán en la próxima fase del campeonato de España de selecciones autonómicas.
Los dos equipos ganaron sus respectivos partidos frente a los combinados melillenses, el rival más flojo de los tres a los que se enfrentaron en los tres últimos días. Los chicos de Lalo Suárez sabían que en el más mínimo detalle podría irse la oportunidad de ganar el grupo frente a Asturias, ya que ambos contaban con una victoria y un empate por lo que si ambos sumaban el mismo resultado en sus choques, la diferencia de goles iba a dictar sentencia.
El canterano del Celta, Mateo Quintana, abrió el marcador a los diecisiete minutos de juego y su compañero de equipo, Nicolás Mindiola, marcó el segundo en el minuto 28. Quintana, antes del descanso, firmó el doblete aprovechando el error de la zaga rival. En la segunda mitad, el gol de David Trillo, de la base celeste, cerró el resultado, e indirectamente la eliminatoria. Gracias a ese último tanto, los infantiles superaban a los astures en la tabla por diferencia de goles.
El recital del cadete, con ese once a cero sobre Melilla permitió a una Irmandiña exuberante y brillante. El triplete de Chamadoira; los dobletes de Iván Villarino y Abdul Bamba; junto a los goles de Anxo Castro, Mateo Míguez, Raúl Lema y David Sueiro disiparon toda opción de Asturias y Canarias de acabar líderes de grupo.
Una mañana de fútbol gallego en la que las futuras joyas, una vez más, brillaron sobre el verde. No será la última vez que así sea. La segunda fase les aguarda.
Suscríbete para seguir leyendo
- Cuatro personas trasladadas al hospital y un edificio desalojado por un incendio en Bueu
- El restaurante de Vigo que recomienda 'The Guardian': menú del día a 15 euros, platos creativos y vinos de primera
- El Celta prevé vender por 32 millones para revertir las pérdidas
- «Llevo un año esperando una cita para la rehabilitación del suelo pélvico porque no hay médicos»
- Nuevo registro en una vivienda de A Estrada en busca de drogas
- Nuevo récord en el AVE Madrid-Vigo: un tren lo completa en 3 horas y 37 minutos
- Muere por un escape de gas en Fiyi un tripulante de máquinas de O Morrazo
- La «Incógnita» se quita las entretelas