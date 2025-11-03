Los «diamantes» de A Irmandiña se clasifican para la segunda fase

Los niños de la selección gallega han demostrado en el campo por qué son una de las comunidades con mayor talento en sus bases. Infantiles y cadetes, con caminos iguales y diferentes desempeños, estarán en la próxima fase del campeonato de España de selecciones autonómicas.

Chamadoira, capitán cadete, festeja un gol. |

Los dos equipos ganaron sus respectivos partidos frente a los combinados melillenses, el rival más flojo de los tres a los que se enfrentaron en los tres últimos días. Los chicos de Lalo Suárez sabían que en el más mínimo detalle podría irse la oportunidad de ganar el grupo frente a Asturias, ya que ambos contaban con una victoria y un empate por lo que si ambos sumaban el mismo resultado en sus choques, la diferencia de goles iba a dictar sentencia.

El canterano del Celta, Mateo Quintana, abrió el marcador a los diecisiete minutos de juego y su compañero de equipo, Nicolás Mindiola, marcó el segundo en el minuto 28. Quintana, antes del descanso, firmó el doblete aprovechando el error de la zaga rival. En la segunda mitad, el gol de David Trillo, de la base celeste, cerró el resultado, e indirectamente la eliminatoria. Gracias a ese último tanto, los infantiles superaban a los astures en la tabla por diferencia de goles.

El recital del cadete, con ese once a cero sobre Melilla permitió a una Irmandiña exuberante y brillante. El triplete de Chamadoira; los dobletes de Iván Villarino y Abdul Bamba; junto a los goles de Anxo Castro, Mateo Míguez, Raúl Lema y David Sueiro disiparon toda opción de Asturias y Canarias de acabar líderes de grupo.

Una mañana de fútbol gallego en la que las futuras joyas, una vez más, brillaron sobre el verde. No será la última vez que así sea. La segunda fase les aguarda.