FÚTBOL | 1ª Federación
El derbi gallego frente al Lugo, la tarde del sábado
La Real Federación Española de Fútbol hizo públicos en la mañana de ayer los horarios de la decimotercera jornada de los dos grupos de Primera Federación. La visita de los hombres de Rubén Domínguez al Anxo Carro está programada para el próximo sábado, 22 de noviembre, a las 16.15 horas. Hasta el momento, el club no ha puesto a la venta entradas ni desplazamientos al respecto, pero al igual que frente a otros rivales de la autonomía, todo cabe indicar que es bastante probable que así sea.
