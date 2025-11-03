El certamen disputado en el Pabellón de los Deportes cosecha un nuevo éxito

Cerca de un millar de participantes sólo en la categoría de combate se reunieron este sábado y domingo en el Pabellón Municipal de los Deportes de Pontevedra. Sobre las diez pistas habilitadas para el open, clubes de toda España, Portugal e incluso un equipo llegado desde Colombia disfrutaron de un espectacular campeonato que se ha consolidado como un referente nacional en el mundo del taekwondo.

El evento transcurrió con total normalidad en un campeonato cargado de novedades, como sus petos de tercera generación y su retransmisión en directo por YouTube, que permitió seguir las finales desde distintos puntos del país.

Este año, el organizador del torneo, Miguel Cortegoso, creó una nueva categoría denominada «Leyendas», que atrajo a antiguos miembros del club a reencontrarse con el deporte. Bajo unas reglas más moderadas, resultó ser un gran éxito y añadió un toque emotivo a la competición.

En el torneo, el Mace Sport tuvo una destacada participación con Noa Malvar y Gael Fernández en categoría infantil, Susana Casas en precadete y Sara Díaz en júnior. También brillaron Bastián Ríos del Taekanart en precadete, Aroa Mereas del JFR y Juan Coma del Mats Marín en cadete, Mario Faro del Leam en júnior, y en la categoría absoluta, Adrián Dávila del Kae junto a Tomasa Franco y Carla Sesar del Natural Sport.