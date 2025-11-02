FÚTBOL SALA | Segunda División
El Marín Futsal gana y prolonga su sueño
Las marinenses vencen en casa por cinco tantos de diferencia al Valdetires Ferrol
REDACCIÓN
El Marín Futsal mantiene su racha con la tercera victoria consecutiva y sigue invicto tras siete jornadas, imponiéndose 6-1 al Valdetires Ferrol en el pabellón de A Raña.
Las visitantes se adelantaron con un gol de Patri Corral tras asistencia de Luin, pero Cárol Agulla empató tras robo de Bibi, y Pili y Thais pusieron por delante a las locales antes del descanso, demostrando la efectividad ofensiva del equipo.
En la segunda parte, Paola cambió el ritmo y asistió a Ceci para el cuarto gol, y más tarde anotó ella misma al aprovechar la portera-jugadora del Ferrol. Ceci fue la encargada de cerrar la cuenta con el sexto tanto.
La portera local, Suto, destacó con más de veinte paradas, incluida la detención de un doble penalti, sellando un triunfo sólido y completo del conjunto marinense.
