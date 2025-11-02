Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

«Con lo que hemos hecho en el campo, podrían echarnos a todos»

El técnico analizó el partido con mucha crudeza

M.S.R.

Pontevedra

El entrenador zamorano fue muy crítico a la hora de analizar la dura derrota de ayer. «No ha sido la imagen esperada, para nada. Muy lejos del equipo que vimos la semana pasada, con los mismos jugadores y la misma forma de jugar. En casa ofrecimos un fútbol brillante por momentos, con llegadas y ocasiones, y hoy ha sido todo lo contrario. Jugar 50 minutos con uno menos complica mucho las cosas. No generamos nada y dimos muchas facilidades defensivas», afirmó.

«Yo, como siempre, me caigo y me levanto. Ya lo he dicho: si ganamos seguimos y si perdemos estoy fuera. Así es muy difícil trabajar. También reconozco que, con lo que hemos hecho hoy sobre el campo, podrían echarnos a todos. No hemos estado bien, ninguno. Si alguien cree que se ha librado, no es así. Hemos estado horribles», reconoció al hablar de su futuro en el club.

