«Con lo que hemos hecho en el campo, podrían echarnos a todos»
El técnico analizó el partido con mucha crudeza
M.S.R.
El entrenador zamorano fue muy crítico a la hora de analizar la dura derrota de ayer. «No ha sido la imagen esperada, para nada. Muy lejos del equipo que vimos la semana pasada, con los mismos jugadores y la misma forma de jugar. En casa ofrecimos un fútbol brillante por momentos, con llegadas y ocasiones, y hoy ha sido todo lo contrario. Jugar 50 minutos con uno menos complica mucho las cosas. No generamos nada y dimos muchas facilidades defensivas», afirmó.
«Yo, como siempre, me caigo y me levanto. Ya lo he dicho: si ganamos seguimos y si perdemos estoy fuera. Así es muy difícil trabajar. También reconozco que, con lo que hemos hecho hoy sobre el campo, podrían echarnos a todos. No hemos estado bien, ninguno. Si alguien cree que se ha librado, no es así. Hemos estado horribles», reconoció al hablar de su futuro en el club.
- Mueren tres marineros gallegos en un accidente de tráfico en Namibia
- Desalojan un edificio de Bueu debido a un incendio
- Miles de pacientes tendrán que repetir analíticas por la huelga de técnicos
- Una camarera de Cangas aumenta en 10.000 euros la indemnización por despido que le recortaron por tener jornada reducida
- Una torrencial tromba de agua irrumpe en la costa entre Baiona y A Guarda: 60 l/m2 en una hora
- El Celta prevé vender por 32 millones para revertir las pérdidas
- El restaurante de Vigo que recomienda 'The Guardian': menú del día a 15 euros, platos creativos y vinos de primera
- Muere por un escape de gas en Fiyi un tripulante de máquinas de O Morrazo