Rubén Domínguez mostró su alegría por el regreso de la victoria en casa. La falta de acierto de cara a puerta, principal debe del grupo, desapareció en el partido. «Hoy (por ayer) entraron las que no entraron el miércoles. El equipo lleva tiempo generando mucho: contra el Ourense, contra el Arenteiro, incluso el día del Osasuna Promesas, cuando empezamos perdiendo 0-2. Hoy, por fin, tuvimos el acierto que nos faltó en otros partidos», manifestó el técnico granate.

Su alegría no era únicamente por el resultado. El objetivo de la permanencia está cada vez más cerca y todos los puntos son importantes para lograrlo. «Llevamos un tercio de los puntos necesarios para la salvación en menos de un tercio de liga, y eso con muchos jugadores nuevos. Esta semana participaron todos y el rendimiento fue altísimo. Ahora hay que seguir con la misma ambición que tuvimos hoy: cuando hicimos el tercero, fuimos a por el cuarto y el quinto. Esa misma mentalidad debemos tener con los puntos: alcanzar los 45 cuanto antes. Si llegamos en la jornada 30, mejor que en la 38», comentó al respecto.

El papel de la afición fue de suma importancia para que el partido se decantase, en ese empate provisional, del lado pontevedrés. «El Pontevedra está respondiendo de manera espectacular, y la afición también. Ya nos ha dado puntos en partidos que íbamos perdiendo. Hoy, con el 1-1 y un jugador más, otra afición se habría puesto nerviosa, pero la nuestra nos llevó en volandas. Estamos encantados con ellos y ojalá cada día seamos más, porque son nuestro jugador número 12 en Pasarón», declaró contento.

Pese al buen rendimiento, el entrenador huye de cumplidos y reconocimientos de terceros. «El mérito es siempre de los jugadores. Nosotros marcamos una línea, una idea de juego, pero ellos son quienes la ejecutan. Por mucho que le diga a un jugador cómo tiene que poner un balón, él es quien lo pone», sentenció.