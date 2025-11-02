El desatino condena al Cisne en su cancha

El Cisne Colegio Los Sauces no pudo mantener su buena racha y cayó de ocho puntos ante UBU San Pablo Burgos en la octava jornada de la División de Honor Plata. El equipo de Marcos Otero mostró un buen inicio, pero no logró sostener el rendimiento tras el descanso, lo que les impidió sumar puntos.

El arranque del partido fue equilibrado, con constantes intercambios de goles. Yago López destacó con cuatro tantos y Joao Pedro Fialho dirigió al equipo con cinco asistencias, permitiendo a los pontevedreses adelantarse momentáneamente (10-9). Sin embargo, Burgos, liderado por Jaime Fernández -nueve goles- y el pivote Miguel Malo, igualó al descanso (12-12).

La segunda mitad fue dominada por el equipo visitante. La defensa burgalesa y su portero dificultaron el ataque local, que solo pudo anotar tres goles en los primeros quince minutos tras el descanso (15-20). Los intentos de Ribic y Linhares no lograron cambiar la dinámica, y el Burgos amplió su ventaja de manera definitiva.

Con el marcador ya muy adverso (18-27), a cinco minutos del final, el Cisne intentó mejorar el resultado, pero el Burgos cerró el encuentro con solvencia hasta el 21-29 definitivo. El equipo pontevedrés deberá mejorar su eficacia de cara a puerta si quiere aspirar al ascenso a final de temporada.