FÚTBOL SALA | Primera División
Las conserveras empatan en A Seca y se van invictas al parón
El Poio Pescamar firma las tablas contra el Alcorcón en una tarde muy competida e igualada entre ambos conjuntos
MIGUEL SALGADO REBOREDA
El Poio Pescamar afrontó este sábado, ante su afición, su último partido de liga antes del parón por el Mundial de fútbol sala. El duelo entre el segundo y el tercer clasificado, el Alcorcón, fue intenso desde el inicio y acabó con un empate a tres que reflejó la igualdad reinante sobre la pista.
Las locales se adelantaron con un gol de Chuli tras una presión alta, pero Sarita igualó pronto para las alfareras. A pesar de las ocasiones de ambos equipos, las porteras evitaron más goles antes del descanso.
En la vuelta de los vestuarios, Débora volvió a poner por delante a las rojillas con una gran volea, aunque Aída de Miguel respondió rápido para el Alcorcón. Rafa Pato hizo el 3-2 y, cuando parecía que las gallegas se llevaban el triunfo, un error defensivo permitió a Tania Benito sellar el 3-3 definitivo.
En el tramo final, Elena sostuvo a las locales con varias paradas, mientras Ale de Paz y Pedreira rozaron un tanto que no llegó. El empate dejó a ambos conjuntos con sabor agridulce antes del parón de más de un mes.
