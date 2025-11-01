BALONMANO | 1ª Nacional
El Teucro busca mantenerse en la cima a costa del Xiria
El Teucro visita al Calvo Xiria con motivo de la octava jornada de liga. Los jugadores de Irene Vilaboa quieren seguir en los puestos nobles de la tabla y para ello necesitan ganar esta tarde. El encuentro frente al combinado carballés de Adrián Dubra es una prueba de mucho nivel para saber a qué puede aspirar el grupo al final de la presente campaña.
- Mueren tres marineros gallegos en un accidente de tráfico en Namibia
- Mexillón de Galicia declara la guerra a los tarugos
- Una profunda borrasca activa avisos por lluvia, viento y mala mar en Galicia antes del Día de Todos los Santos
- La Xunta cursa casi 25 multas al mes por incumplir la moratoria del eucalipto
- Muere Mayte Ramírez, propietaria del emblemático comercio La Moda Ideal de Pontevedra
- «Ya vale de señalar a Franco como un criminal de guerra o un santo»
- La ruptura de un tanque provoca un vertido de aceite de palma en Guixar
- Condenan a la Escuela de Enfermería de Pontevedra a indemnizar y readmitir a un profesor al que echó tras denunciar «desviación de poder»