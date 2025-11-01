Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

BALONMANO | 1ª Nacional

El Teucro busca mantenerse en la cima a costa del Xiria

El Teucro visita al Calvo Xiria con motivo de la octava jornada de liga. Los jugadores de Irene Vilaboa quieren seguir en los puestos nobles de la tabla y para ello necesitan ganar esta tarde. El encuentro frente al combinado carballés de Adrián Dubra es una prueba de mucho nivel para saber a qué puede aspirar el grupo al final de la presente campaña.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents