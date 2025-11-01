Los talentos locales brillan en Poio

Las selecciones gallegas sub-14 (infantil) y sub-16 (cadete) se estrenaron ayer en el campeonato de España de combinados autonómicos. Las escuadras blanquiazules, conformadas por los diamantes en bruto de las principales canteras de toda Galicia, arrancaron con un empate a unos en el caso de los más pequeños, y con una contundente victoria, en el caso de los más mayores. Ambos equipos se midieron frente a la selección de las Islas Canarias, primer partido del Grupo I de la Segunda División del Campeonato de España de Selecciones Autonómicas.

Gallegos y canarios vivieron el choque en las gradas de A Seca. | Rafa Vázquez

La sub-14, integrada por futbolistas nacidos entre 2012 y 2013, endosó un duro 3 a 0 a los isleños. El tanto tempranero del canterano del Celta, Mateo Quintana, el gol olímpico del canterano del ED Val Miñor y el tanto desde los once metros de Nico Mindiola, decantaron la balanza para los gallegos en la media hora de juego.

Los nacidos entre 2010 y 2011, por su parte, acabaron empatando a uno frente al combinado insular. El gol de Adrián Díaz, futbolista de la UD Las Palmas, fue rápidamente contrarrestado por el tanto de Hugo Chamadoira, del Celta de Vigo.

La ración de partidos de hoy les enfrentará, a ambas categorías, a la selección asturiana. Los dos disputarán su duelo en A Seca. Los infantiles, a las 10.00 horas; y los cadetes, a las 12.30 horas.