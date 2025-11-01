Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

FÚTBOL SALA | 1ª División

El Poio Pescamar tiene un examen muy duro antes del parón

Las chicas de Luis López-Tulla quieren marcharse al parón por el Mundial de Filipinas sin conocer la derrota. A las 19.00 horas esperan a uno de los rivales más complicados del curso, el Alcorcón. Para lograr su cometido, y respaldadas por el calor de A Seca, deberán demostrar su buen juego desde el principio e imponerse desde el balón sobre su rival.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents