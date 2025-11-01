FÚTBOL SALA | 2ª División
El Marín Futsal quiere llevarse el derbi frente al Valdetires Ferrol
El Marín Futsal vuelve a A Raña para recibir al Valdetires Ferrol. El partido, programado para las 17.00 horas de hoy, será crucial para que las marinenses continúen en la lucha por la zona alta de la clasificación y aspirar, a final de temporada, al ascenso de categoría.
