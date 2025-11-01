El lamense Anxo Peleteiro, convocado por México sub-15

El actual jugador de la cantera del Celta de Vigo, Anxo Peleteiro Sobral, oriundo de A Lama, ha sido llamado por la selección de México sub-15 para disputar tres encuentros amistosos en la localidad alicantina de Albir.

El joven deportista, con pasado en el Juvenil de Lérez, formará parte de la expedición azteca en España para enfrentarse a las selecciones de Arabia Saudí, Polonia y Catar.

Desde su anterior club han mostrado su alegría en redes sociales y le han deseado la mayor de las suertes asu exjugador en las citas internacionales que le esperan.