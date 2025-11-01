FÚTBOL
El lamense Anxo Peleteiro, convocado por México sub-15
El joven, con pasado en el AJ Lérez, ha sido llamado para tres partidos amistosos
Pontevedra
El actual jugador de la cantera del Celta de Vigo, Anxo Peleteiro Sobral, oriundo de A Lama, ha sido llamado por la selección de México sub-15 para disputar tres encuentros amistosos en la localidad alicantina de Albir.
El joven deportista, con pasado en el Juvenil de Lérez, formará parte de la expedición azteca en España para enfrentarse a las selecciones de Arabia Saudí, Polonia y Catar.
Desde su anterior club han mostrado su alegría en redes sociales y le han deseado la mayor de las suertes asu exjugador en las citas internacionales que le esperan.
