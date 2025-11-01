balonmano | DH Plata
El Cisne quiere cortar de raíz con la racha de derrotas ante el Burgos
El Cisne se enfrenta esta tarde, a las 19.00 horas, al San Pablo Burgos en el Pabellón del Príncipe Felipe. Los hombres de Marcos Otero suman dos derrotas consecutivas y qué mejor lugar que el calor del hogar para cortar esa mala dinámica de resultados y volver a sumar una victoria en el casillero.
