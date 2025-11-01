Buscar el trato o encontrar el truco

En esta pasada Noche de Difuntos, a las puertas de Pasarón y del Ruta de la Plata llamaron dos inocentes niños en busca de caramelos. «¿Truco o trato?, preguntaron. «A las 14.00 horas, verás», afirmaron convencidos ambos equipos.

La hora de comer de este 1 noviembre no estará marcada por los encuentros familiares en la capital del Lérez. Pontevedra y Zamora, empatados en puntos en la clasificación, aunque con cuatro puestos de distancia entre ambos, se ven las caras en un partido muy importante para ambos.

Los pontevedreses afrontan su tercer partido en una semana, después de los derbis ante el Arenteiro (domingo) y la UD Ourense (miércoles), con la idea de sumar su cuarto encuentro invicto de manera consecutiva en partido oficial. Para la cita está disponible prácticamente toda la plantilla. La única ausencia es la de Pablo Hervías. Los veintiún jugadores restantes, pese al desgaste evidente del grupo con la carga de partidos, están en plenas condiciones para saltar hoy al césped.

Rubén Domínguez reconoció en la previa del partido la dificultad y el buen juego de los rojiblancos. «Es un equipazo a nivel de jugadores. Los tres puntas que han firmado son de altísimo nivel. Podéis ver los goles que metieron el año pasado en Primera Federación. El portero, los centrales, los mediocentros… Es un equipo hecho por y para luchar por el ascenso. Nos encontraremos un rival de muy alto nivel, pero nosotros también tenemos buenos jugadores y nuestras herramientas. Jugamos en casa y tenemos que intentar hacerles daño, porque se lo vamos a hacer y seguramente haremos un gran partido», explicó el ourensano.

Los castellanoleoneses visitan Pasarón con la idea de perpetuar las buenas sensaciones de su último partido de Liga, en que ganaron con una contundente goleada al filial del Athletic Club (4-1). Las tres derrotas seguidas se cortaron por todo lo alto el pasado fin de semana en el Ruta de La Plata y este mediodía buscan encadenar las victorias que le instalen en la zona alta de la tabla.

Juan Sabas, entrenador del equipo viriato, advirtió en la rueda de prensa previa al duelo del peligro y las virtudes que tienen los lerezanos. «Es un equipo que hemos visto y estudiado. Tiene futbolistas de mucho nivel, que juegan muy bien al fútbol. En su campo aprietan mucho; si nos metemos atrás, vamos a sufrir. No queremos ponerle las cosas fáciles a la gente», comentó Sabas.

Pontevedra y Zamora se enfrentan en partido oficial por decimoquinta vez a lo largo de los años. El balance es de cuatro éxitos lerezanos, tres empates y siete triunfos durienses. El primer choque data de septiembre de 2000, mientras que el más reciente, de febrero de 2024. En ambos casos, los granates fueron locales y la victoria se la llevaron los blanquirrojos.