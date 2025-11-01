BALONCESTO | Liga F2
El Arxil luchará para que a la quinta sea la vencida ante el Mataró
Tras un inicio de temporada bastante complicado para las chicas de Marita Janeiro, el Arxil quiere levantar el vuelo de una vez por todas. A la quinta oportunidad, las verdes intentarán llevarse el partido frente al Mataró.
