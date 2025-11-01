Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

BALONCESTO | Liga F2

El Arxil luchará para que a la quinta sea la vencida ante el Mataró

Tras un inicio de temporada bastante complicado para las chicas de Marita Janeiro, el Arxil quiere levantar el vuelo de una vez por todas. A la quinta oportunidad, las verdes intentarán llevarse el partido frente al Mataró.



