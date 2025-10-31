El taekwondo tomará Pontevedra este fin de semana

Desde el año 1998, Pontevedra ha sido el hogar de taekwondo durante, como mínimo, un fin de semana. Esta semana fue presentado en la sala de prensa del Concello la nueva edición del Open Internacional Cidade de Pontevedra que contará con casi un millar de competidores entre las diferentes categorías de peso.

Las cifras hablan de 978 combatientes llegados de hasta 75 clubes de España y algunos países extranjeros como Portugal o Colombia que se batirán en duelo en el Pabellón Municipal de los Deportes.

El fin de semana se presenta cargado de emoción y actividad deportiva. Las pruebas darán comienzo mañana sábado a las 9.00 horas con las categorías infantil, máster, júnior masculino, sénior masculino y de leyendas durante la sesión matinal.

Por la tarde, desde las 16.00 horas, será el turno de las categorías infantil, júnior femenina y absoluta femenina.

La jornada del domingo, 2 de noviembre arrancará también a las 9.00 horas, dedicada en esta ocasión a la competición de la categoría cadete.

El Pabellón Municipal de los Deportes de Pontevedra acogerá este consoidado campeonato con la instalación de diez tapices de competición, y toda la acción podrá seguirse en directo a través del canal especializado UPTKD en YouTube.

Por otra parte, la taekwondista del club marinense Mat’s, Arlet Ortiz, se despidió anteayer del Mundial de Taekwondo celebrado en al localidad china de Wuxi. La competidora cayó frente a la deportista jordana, Razan Mohammed Alrawashdeh, en los dieciseisavos de final del torneo y do por finalizada la aventura mundialista de los deportistas de su club .