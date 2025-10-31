Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

FÚTBOL SALA | Primera División

Siete jugadoras del Poio Pescamar, citadas para el próximo mundial

Cuatro españolas, dos portuguesas y una italiana irán a Filipinas

REDACCIÓN

Poio

Siete de futbolistas del Poio Pescamar pasarán a la historia por disputar el primer mundial femenino de la historia del fútbol sala. Las españolas Ale de Paz, Noelia Montoro, Elena y Martita; las portuguesas Carolina Pedreira y Débora Lavrador y la itlaiana Rafa Pato han sido llamadas por sus combinados nacionales para jugar en Filipinas. Este hito supone batir el reciente récord de enviar seis futbolistas con sus combinados nacionales, logrando una más, y ser el equipo que más jugadoras aporta a la selección española para el torneo con cuatro futbolistas.

