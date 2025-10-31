FÚTBOL SALA | Primera División
Siete jugadoras del Poio Pescamar, citadas para el próximo mundial
Cuatro españolas, dos portuguesas y una italiana irán a Filipinas
REDACCIÓN
Poio
Siete de futbolistas del Poio Pescamar pasarán a la historia por disputar el primer mundial femenino de la historia del fútbol sala. Las españolas Ale de Paz, Noelia Montoro, Elena y Martita; las portuguesas Carolina Pedreira y Débora Lavrador y la itlaiana Rafa Pato han sido llamadas por sus combinados nacionales para jugar en Filipinas. Este hito supone batir el reciente récord de enviar seis futbolistas con sus combinados nacionales, logrando una más, y ser el equipo que más jugadoras aporta a la selección española para el torneo con cuatro futbolistas.
