Crítica constructiva, reconocimiento de los errores y emoción por el futuro

El Pontevedra logró el pase a la segunda ronda de la Copa del Rey en O Couto este miércoles en un partido con muchas lecturas. El tramo inicial muy negativo, en que encajaron el gol, hizo que el equipo tuviera que remar a contracorriente todo el partido en busca del milagro. En el descuento, a un minuto de que el colegiado señalara el final del encuentro, Comparada forzó la prórroga y posteriores penaltis, donde los granates sellaron el pase.

Rubén Domínguez, en la rueda de prensa posterior al choque, fue muy crítico con el mal comienzo de los suyos que pudo salir muy caro. «Los primeros quince minutos no entramos del todo bien. El Ourense estaba muy excitado y con su gente empujando, tuvieron un gol de falta lateral», comentó.

La falta de acierto en el último tercio de campo fue un tema importante que pudo decantar la balanza mucho antes, pero que no fue hasta el final. «El equipo creó muchas ocasiones de gol; nos faltó finura en el remate. Tuve la sensación de haber ganado antes el partido, habríamos quitado 30 minutos de desgaste físico», declaró al respecto el ourensano.

El carácter demostrado y el ejercicio de sobreponerse a la adversidad, fue también elogiado por el técnico. «El equipo es de los que para matarlo le tienes que pegar tres tiros; siempre se mantiene de pie. Hoy hicimos méritos suficientes para no haber llegado a la prórroga. Hay que valorar cómo se recompuso el equipo, cómo creyó hasta el final. Fijaos en cómo celebraron el gol y cómo se reunían en la prórroga. Este equipo tiene alma y lo va a seguir mostrando hasta el final», aseguró.

El mantra en el vestuario y en las gradas de Pasarón de que «Pontevedra nunca se rinde», se vio de manera perfecta en ese agónico final. «Es nuestro lema y nos identificamos mucho con él. Desde el primer día que llegamos, dijimos que estamos aquí para ganar partidos, estabilizar al equipo en tercera categoría y honrar el escudo. Estos chicos están honrando el escudo», reconoció el propio Rubén al respecto.

Un vestuario muy joven e inexperto en la competición, logró levantar un resultado adverso en un ejercicio de madurez y pelea digno de admirar. «Es muy importante que jueguen este tipo de partidos. Por ejemplo, Edu Sousa solo había jugado un partido de Copa del Rey; Marqueta, dos y Yelko Pino, nueve. Estos chicos jóvenes tienen ahora la oportunidad de vivirlo. Se vio con Comparada que debutó y marcó su primer gol con el equipo», destacó el técnico granate.

Todo indica que el próximo rival del Pontevedra será un equipo de Segunda División. Clubes históricos de la talla del Almería, Granada, Real Zaragoza, Sporting de Gijón, Albacete o Éibar podrían ser los próximos verdugos o víctimas del Pontevedra en la Copa del Rey.

Al ser preguntado por rivales queridos, Rubén Domínguez no se centró en ninguno en concreto, pero sí en la situación que es que vayan a recibir un club del fútbol profesional en su estadio. «Queremos sentir la presión de eliminar otra vez a equipos de fútbol profesional y jugar a pecho descubierto contra ellos. Ahora toca esperar con ilusión el sorteo y que los rivales lo sientan», advirtió.

2, 3 y 4 de diciembre, fechas confirmadas para la segunda ronda de competición

Aunque aún no hay confirmación oficial, el calendario empieza a perfilarse. Todo apunta a que el sorteo de la segunda eliminatoria se celebrará el martes, 11 de noviembre.En esta ocasión, el criterio geográfico se reducirá de cuatro a dos grupos, lo que servirá para definir los emparejamientos de la siguiente fase.Como en la ronda anterior, los equipos de categorías inferiores mantendrán la condición de locales. Si el cruce se produce entre clubes de la misma división, el encuentro se disputará en el estadio del conjunto que aparezca primero en el sorteo.Los cuatro conjuntos participantes en la próxima Supercopa de España —Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid y Athletic Club— no intervendrán en esta fase del torneo.Los partidos de la segunda eliminatoria están previstos para los días 2, 3 y 4 de diciembre, con horarios similares a los de la primera ronda, entre las 19:00 y las 21:00 horas.