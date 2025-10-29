FÚTBOL
Todo listo para o campionato nacional infantil e cadete de Poio
REDACCIÓN
Poio
O Concello de Poio albergou este martes o acto de presentación oficial da primeira fase do Campionato de España de Seleccións Autonómicas sub 14 e sub 16 masculinas, unha cita que se disputará esta próxima fin de semana na localidade pontevedresa. Os campos de fútbol da Seca e A Reiboa serán os escenarios que alberguen os encontros entre as seleccións de Galicia, Canarias, Asturias e Melilla.
A cita arrincará este próximo venres coa disputa da primeira xornada de competición e rematará o domingo.
