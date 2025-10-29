KÁRATE
Éxito do clube Gimnsport na Liga Infantil Nacional
REDACCIÓN
Pontevedra
O pasado fin de semana, o clube Gimsport participou con gran éxito na Liga Infantil Nacional de Kárate, celebrada no Paco Paz de Ourense baixo a organización da Real Federación Española de Kárate.
A gran alegría do equipo pontevedrés chegou da man de Ariadna Álvarez Guadarrama, que acadou unha medalla de bronce na modalidade de Kata Alevín Feminino, tras unha excelente actuación que a levou ao podio entre decenas de competidoras.
