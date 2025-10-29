Un deber y una ilusión, en ese orden

Como dice el lema de la competición, «la Copa mola». Eso se pudo demostrar en la ciudad de Pontevedra la pasada edición del torneo. Tres equipos profesionales derrotados y una histórica eliminatoria de octavos de final. Hoy arranca una nueva historia para la última Cenicienta copera. Los hombres de Rubén Domínguez se miden ante la Unión Deportiva Ourense en un derbi gallego con mucho por ganar y muy poco que perder esta noche.

Esa irreverencia que les llevó a estar entre los dieciséis mejores equipos, es la que ahora tendrá que apagar en O Couto. «Es cierto que cuando un equipo juega contra un rival de superior categoría, tiene menos presión y todo lo que logre es un premio, pero para nosotros el partido también es una responsabilidad: si queremos ver fútbol profesional en Pasarón, hay que pasar la eliminatoria. No lo afrontamos con miedo, sino con ilusión», explicó el entrenador granate. Para la cita, el Pontevedra tiene a todos sus jugadores disponibles, a excepción de Pablo Hervías. A la convocatoria del primer equipo se le suma Raúl, del filial, que completará la expedición a la ciudad de Las Burgas.

A la hora de analizar el rival, Rubén Domínguez dijo que era un equipo que encajaba muy pocos goles y que, aunque hasta hacía poco no ganaban, todos sus resultados habían sido muy ajustados. Añadió que, a nivel defensivo, eran sólidos, que tenían experiencia atrás y dos buenos porteros. Comentó también que en el medio contaban con jugadores de buen pie, que los extremos eran desequilibrantes y que arriba estaba Rufo, un goleador nato y de mucho peligro dentro del área. «Ellos vienen de dos triunfos consecutivos y afrontan su primera participación histórica en la Copa del Rey, lo que les da una gran motivación. Es un equipo cuya afición aprieta mucho. Tenemos que saber desconectarlos, intentar controlar el partido, porque en cuanto se enciendan, y con su gente detrás, pueden crecerse», añadió a su análisis.

El estado del terreno de juego, visible en el partido de liga frente al otro club de la localidad, es uno de los temas propios del enfrentamiento. Las inclemencias meteorológicas, con viento y lluvias previstas, y el partido disputado ayer en el mismo césped entre el Ourense CF y el Real Oviedo, hacen que el verde vaya a estar, a priori, en un estado muy malo, lo que puede ser perjudicial, e incluso peligroso, para los dos equipos.

«Podemos preocuparnos todo lo que queramos, pero al final hay que jugar. Si el campo está mejor que en liga, intentaremos hacer más cosas; si no, nos adaptaremos. Lo importante es pasar la eliminatoria. No pondremos excusas: vamos a competir y a intentar mostrar nuestra mejor versión», sentencia Domínguez, quien se niega a ver el posible estado del campo como una excusa en caso de que el resultado final no sea el esperado por la afición granate.

Borja Fernández, entrenador del equipo bermellón, se mantiene muy ilusionado con vivir un día histórico para club, jugadores y aficionados. La ronda será el debut de la UD Ourense en Copa del Rey, un hito para ciudad que vio como se disolvía hace unos años el CD Ourense y que del esfuerzo y lágrimas de tantos vuelven a competir esta noche en uno de los torneos más prestigiosos de todo el país. La emoción generalizada en el vestuario ourensano la encabezan Rufo, Manu Vizoso, Valentín Jaichenko y Pol Bueso, todos con pasado en la disciplina pontevedresa.