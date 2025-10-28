Volver al lugar donde uno fue feliz

La hazaña del Pontevedra en la última edición de la Copa del Rey se escribió con letras de oro en la historia de la competición. El Numancia en 1996, el Alcorcón en 2009 o el Mirandés en 2012 y 2020 son algunos con los que comparte lugar en ese listado de revelaciones de la competición.

Mañana en O Couto, a las 20.30 horas, una nueva aventura arranca para los hombres de Rubén Domínguez. La Unión Deportiva Ourense, el heredero del Club Deportivo Ourense, será el primer rival a batir. Con el ascenso logrado la temporada pasada, los pontevedreses perdieron su condición de locales en la primera, y es posible, en el caso de superar al conjunto rojillo, que en la segunda ronda del «Torneo del KO».

Pasarón acogió las visitas del Levante, Mallorca y Villarreal en las que la plantilla dirigida por Yago Iglesias se consagró como el hueso más duro de roer de toda la competición. Un rival de Segunda División y dos de Primera División, dos y tres categorías de diferencia con los granates, respectivamente, cayeron ante el clima de ilusión e irreverencia que se respiraba en el fuerte a la orilla del Lérez. El ascenso ha hecho que el estreno no vaya a ser en casa, con el calor de su gente. La suerte, en cambio, ha hecho que vaya a ser relativamente cerca. 117 kilómetros y 75 minutos de trayecto separan los estadios de las dos escuadras que mañana quieren convertir la ilusión de la Copa de Rey en un premio mucho mayor.

El Pontevedra, si se logra imponer a los hombres de Borja Fernández, tendría muchas papeletas de verse las caras con un equipo de Segunda División. En ese hipotético caso, la eliminatoria se disputaría en Pontevedra, debido a que al ser una ronda a partido único y el equipo de A Boa Vila competir en una división inferior, tienen la condición de local asegurada. Por su parte, si los ourensanos superasen al Pontevedra en su casa, tendrían una probabilidad notablemente alta de recibir a un equipo de Primera División.

La cita de mañana, además del aliciente de que es la primera vez que se miden en partido oficial ambos conjuntos y que es un derbi gallego, cuenta con un protagonista. Rufino Familiar Sánchez, Rufo, vivirá una noche muy especial. El veterano jugador cambió la ribera del Lérez por la del río Miño este mercado de verano. Durante seis campañas, el ariete madrileño portó la zamarra granate en 162 ocasiones, convirtiéndose en el sexto jugador en la historia del club con más partidos disputados. Miembro de ese equipo de ensueño que maravilló al país hace unos meses, tendrá la obligación, en su papel de rival, de amargar la velada a los que fueron sus compañeros de gesta.