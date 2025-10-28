TENIS DE MESA
Un triunfo y un empate en tres días para el TM Monteporreiro
REDACCIÓN
El Club de Tenis de Mesa Monteporreiro sale airoso de un carrusel de dos partidos en tres días. Una jornada muy ajetreada que saldaron con un empate a domicilio en Valencia, frente al Hortitec Alzira TT y una victoria en casa frente al UBU Burgos.
El Tenis de Mesa Monteporreiro protagonizó una serie muy reñida ante el equipo valenciano: André Coelho cayó primero ante Nico Burgos, pero el marcador fue alternando hasta que Federico Vallino dio la victoria final a los valencianos al vencer a Nico Galvano.
El domingo, el conjunto pontevedrés se recuperó al derrotar 4-2 al UBU Burgos tras remontar un 0-2 inicial, gracias a dos triunfos de Coelho y uno de Vilchez y Bentancor.
En la próxima jornada, Monte Porreiro visitará al Borges Vall en tierras catalanas.
- Multas de hasta 250.000 euros por construir un acceso ilegal en una carretera autonómica
- Muere la periodista ourensana María Doallo a los 35 años
- La repentina muerte de la camionera e infuencer gallega Oti Cabadas conmociona al mundo del transporte
- Un miembro del jurado popular reconoce al acusado del crimen de Coia y se paraliza el juicio
- Abordan un barco a 600 millas de Canarias con 6.500 kilos de cocaína destinados al puerto de Vigo
- Autónomos y pymes temen una ola de multas por el nuevo control de facturas
- Samil, antes de la heladería que cierra sus puertas tras 40 años de historia
- La Audiencia ve «desproporcionado» que una inquilina de renta antigua con un alquiler «ínfimo» en el centro de Vigo reclame reparar unas filtraciones