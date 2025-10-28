Un triunfo y un empate en tres días para el TM Monteporreiro

El Club de Tenis de Mesa Monteporreiro sale airoso de un carrusel de dos partidos en tres días. Una jornada muy ajetreada que saldaron con un empate a domicilio en Valencia, frente al Hortitec Alzira TT y una victoria en casa frente al UBU Burgos.

El Tenis de Mesa Monteporreiro protagonizó una serie muy reñida ante el equipo valenciano: André Coelho cayó primero ante Nico Burgos, pero el marcador fue alternando hasta que Federico Vallino dio la victoria final a los valencianos al vencer a Nico Galvano.

El domingo, el conjunto pontevedrés se recuperó al derrotar 4-2 al UBU Burgos tras remontar un 0-2 inicial, gracias a dos triunfos de Coelho y uno de Vilchez y Bentancor.

En la próxima jornada, Monte Porreiro visitará al Borges Vall en tierras catalanas.