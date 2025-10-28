ATLETISMO
David de la Fuente brilla en «La Pedestre de Santiago»
REDACCIÓN
Tras una serie de victorias en todo el territorio Gallego, CD Pinarium lo ha vuelto a hacer, pero esta vez en una de las principales carreras populares de Galicia y de mayor participación, «La Pedestre de Santiago» organizada por El Correo Gallego y donde tomaron la salida cerca de 4.000 atletas venidos de todo Galicia, Portugal y de algunas provincias de España.
Tras una carrera de infarto, en la que el valiente corredor Iván Puentes, del Narón, imponía un fortísimo ritmo que lo dejaría sólo hasta los últimos metros de la prueba, últimos metros donde un increíble David de la Fuente sería quien le arrebatase la victoria en la misma línea de meta de la plaza del Obradoiro y dando a Club Deportivo Pinarium otra victoria más en un año de ensueño.
