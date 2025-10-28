El Club Acuático Umia, subcampeón gallego

El Club Acuático Umia comenzó una nueva temporada participando este pasado sábado en el quinto Campeonato Gallego de Distancias Cortas, donde se proclamó subcampeón gallego en la clasificación conjunta.

El club originario de Caldas de Reis repite así la misma posición alcanzada en las dos ediciones anteriores, con una muy buena actuación de un equipo muy joven, formado por veinticinco deportistas —la mayoría de categoría juvenil— y capitaneado por Lidia Aboy y Asier Ramos.

El equipo consiguió el subcampeonato con un total de472 puntos, siendo superado únicamente por el club anfitrión, Sysca, que sumó un total de 588 puntos en su casillero. Además, el equipo femenino logró subir al podio en su categoría, finalizando tercero.

El conjunto caldense obtuvo un total de veintidós medallas (doce absolutas, cuatro junior y seis juveniles) y dos nuevos récords gallegos junior, con un protagonismo destacado de Lidia Aboy, quien consiguió esos dos nuevos récords además de dominar su categoría juvenil con cuatro oros y otros tres absolutos, demostrando su gran momento de forma en una temporada en la que la deportista caldense también aspira a llamar a la puerta de la selección española junior.

El éxito que supone para el club, pese a no poder ser los campeones autonómicos, se ve reflejado en el número de trofeos individuales y colectivos que han logrado sus competidores.