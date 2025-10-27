«Tuvimos buenas ocasiones para ponernos por delante en el marcador»
«Pienso que podríamos haber merecido algo más y habernos llevado los tres puntos»
Área 11
El entrenador del Arenteiro, Jesús Arribas, declaró tras el empate logrado en casa ante el Pontevedra en el derbi gallego que «la verdad es que jugamos un partido muy disputado. Creo que la primera parte fue bastante igualada, aunque nuestro rival tuvo más el balón, pero sin generar demasiado peligro».
El preparador local resaltó la buena segunda mitad jugada por su equipo: «Creo que nuestro equipo jugó mejor en la segunda mitad y le pusimos en muchos problemas a nuestro rival. Tuvimos buenas ocasiones para ponernos por delante en el marcador. Pienso que podríamos haber merecido algo más y habernos llevado los tres puntos».
Añadió que «estoy muy contento con la actitud mostrada por todo el equipo y tengo que felicitarles por el gran esfuerzo realizado ante un gran equipo».
