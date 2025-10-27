Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

FÚTBOL SALA | Segunda División

El Marín vence a domicilio al Ourense y se mantiene arriba

Hugo de Dios

Marín

Las pontevedresas sumaron su cuarto triunfo del curso en Os Remedios. Se adelantaron ante el colista a los siete minutos de juego con un tanto de Bibiana Paleo, pero el partido quedó abierto hasta la recta final. Paola Leao fue la encargada de ampliar distancias en el 31 antes del gol de la sentencia, que llegaría de las botas de Carolina Agulla, que puso el 0-3 definitivo. Las de Raúl Jiménez mantienen el invicto antes de recibir al Valdetires Ferrol el sábado.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents