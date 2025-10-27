El Marín vence a domicilio al Ourense y se mantiene arriba

Las pontevedresas sumaron su cuarto triunfo del curso en Os Remedios. Se adelantaron ante el colista a los siete minutos de juego con un tanto de Bibiana Paleo, pero el partido quedó abierto hasta la recta final. Paola Leao fue la encargada de ampliar distancias en el 31 antes del gol de la sentencia, que llegaría de las botas de Carolina Agulla, que puso el 0-3 definitivo. Las de Raúl Jiménez mantienen el invicto antes de recibir al Valdetires Ferrol el sábado.