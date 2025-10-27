Llegó la quinta victoria para el Teucro

El Municipal de los Deportes se vino arriba con un inicio realmente bueno de los de Irene Vilaboa, que endosaron a los coruñeses un parcial de 4-0.

Con el paso de los minutos, los locales mantenían la ventaja, pero la exclusión de Caue Herrera hizo que Culleredo se acercara en el electrónico (9-7).

Iago Rivas, que terminó la noche con cuatro dianas, fue el encargado de mandar el encuentro 17-14 al descanso, manteniendo una brecha de tres tantos para el segundo tiempo.

El inicio de los pontevedreses fue demoledor, lo que les permitió ampliar su ventaja a ocho goles (24-16), tras un parcial de siete a dos. Con el pitido final (38-29), el Teucro volvió a sumar dos puntos que le mantienen en la cuarta posición de la tabla.