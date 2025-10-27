BALONMANO | Primera División
Llegó la quinta victoria para el Teucro
Los pontevedreses se impusieron por (38-29) ante el Culleredo
El Municipal de los Deportes se vino arriba con un inicio realmente bueno de los de Irene Vilaboa, que endosaron a los coruñeses un parcial de 4-0.
Con el paso de los minutos, los locales mantenían la ventaja, pero la exclusión de Caue Herrera hizo que Culleredo se acercara en el electrónico (9-7).
Iago Rivas, que terminó la noche con cuatro dianas, fue el encargado de mandar el encuentro 17-14 al descanso, manteniendo una brecha de tres tantos para el segundo tiempo.
El inicio de los pontevedreses fue demoledor, lo que les permitió ampliar su ventaja a ocho goles (24-16), tras un parcial de siete a dos. Con el pitido final (38-29), el Teucro volvió a sumar dos puntos que le mantienen en la cuarta posición de la tabla.
- La Audiencia ve «desproporcionado» que una inquilina de renta antigua con un alquiler «ínfimo» en el centro de Vigo reclame reparar unas filtraciones
- Herido un hombre tras estallar su caravana en la playa de Tuia
- Samil, antes de la heladería que cierra sus puertas tras 40 años de historia
- Muere la periodista ourensana María Doallo a los 35 años
- Mitsubishi adquiere las principales autovías entre Oporto y la frontera
- Confirman el derribo de dos casas prefabricadas en Cangas
- El mar de ardora llega a Moaña
- Samil, antes de la heladería que cierra sus puertas tras 40 años de historia