Igualdad a todo en el derbi de Espiñedo

El Pontevedra consiguió arrancar un empate en su visita al campo municipal de Espiñedo ante el Arenteiro, en un partido donde los pontevedreses se mostraron superiores en la primera parte, mientras que los locales fueron mejores en la segunda. Selma tuvo la ocasión más clara para los granates con un remate de cabeza que se estrelló en el larguero tras una previa parada de Diego García.

Los primeros instantes del partido fueron de tanteo, con dos equipos luchando por tener la posesión del balón, sin que hubiera un dominador claro. El conjunto pontevedrés jugó bastante ordenado y se encargó de cerrar los espacios para evitar que su rival creara peligro por los costados. Sin embargo, los granates sí supieron encontrar resquicios para tratar de torpedear a la línea defensiva local. Sobre todo, Luisao, por el flanco derecho, puso en muchos problemas a los ourensanos. El Pontevedra se hizo con la posesión del balón y hasta el ecuador de la primera parte se hizo más con la posesión del balón y tuvo el control del juego, con Yelko, Vidorreta y Tiago dirigiendo la sala de máquinas. Sin embargo, las ocasiones claras de gol no llegaron para ninguna de las dos porterías, aunque eran los visitantes los que ejercieron el dominio territorial y los que tuvieron más intención de generar peligro. La primera gran oportunidad de esta primera mitad la creó Brais Abelenda, quien controló en la frontal del área, tras recibir un pase de Garay, y su disparo raso se marchó fuera ajustado al palo a los 28 minutos.

El Arenteiro consiguió salir de su guarida y pareció sacudirse el dominio de los visitantes, generando su primer remate a puerta a los 36 minutos con un latigazo de Álvaro Bastida, bastante centrado, que atajó con seguridad el portero Marqueta. Los locales parecieron entrar mejor en el tramo final de la primera parte y se acercaron con más asiduidad al área rival. Tuvieron una nueva ocasión en el minuto 44 en un disparo desviado de Jordan, pero Julen Jon no llegó por poco al balón dentro del área. Al descanso se llegó con empate sin goles, pero con un Pontevedra que, en líneas generales, demostró su superioridad, aunque no se tradujo en grandes ocasiones de gol en ninguna de las dos porterías.

Tras el paso por los vestuarios, el Arenteiro introdujo un cambio. Entró Llácer y salió del campo William de Camargo, que ya tenía tarjeta amarilla. Llegó la primera jugada polémica, ya que se pidió la revisión del VAR por un posible derribo del local Luca Lohr dentro del área a Tiago. Tras la revisión, el colegiado no consideró que hubiera penalti. El encuentro estuvo más pareja, sin que ninguno de los dos equipos consiguiera desatascar el juego en el centro del campo. El conjunto ourensano tuvo la ocasión más clara del partido en el minuto 63 en un rechace del portero Marqueta, que llegó a las botas de Martín Ochoa, cuyo disparo se estrelló en el larguero. Los granates sufrieron en este tramo del partido, ya que los de Arribas tuvieron otra buena ocasión con otro remate cruzado de Ochoa que se marchó rozando el poste en el 66. La segunda jugada polémica del encuentro llegó a los 73 minutos y esta vez el Arenteiro pidió el VAR reclamando un posible penalti por un agarrón de Montoro sobre Martín Ochoa, aunque el colegiado lo desestimó. El técnico visitante, Rubén Domínguez, decidió mover ficha y dar más mordiente ofensiva a su equipo dando entrada a Selma y a Álex González. Precisamente, Selma participó en la ocasión más clara de los granates a los 81 minutos tras un buen centro desde la derecha al área de Víctor Eimil, donde apareció el delantero granate, que conectó un cabezazo que desvió en gran parada Diego García, estrellándose el balón posteriormente en el larguero. El Arenteiro respondió con otra clara oportunidad con un potente disparo de Bastida, que se encontró con un paradón de Marqueta en el minuto 87. Los dos porteros estaban siendo los grandes protagonistas en el tramo final del partido con sus buenas intervenciones. El colegiado decidió descontar 15 minutos y en el descuento el Pontevedra pudo anotar el 0-1 en un centro de Álex González que remató de cabeza Resende por encima del travesaño. Al final, justo reparto de puntos, con un tiempo para cada equipo.