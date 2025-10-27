Dominio de Julen González e Isabella Rebel en Sanxenxo

El Círculo Cultural Deportivo Sanxenxo despide una nueva edición del Torneo Internacional Cadete, la número diecisiete en el amplio palmarés de la entidad gallega.

«Ha dejado un buen poso entre todos los participantes durante el fin de semana», aseguran desde la organización del certamen por el «gran nivel deportivo» respirado estos días en las pistas y el «buen hacer de todo el equipo humano de La Cultural».

A las 10.00 horas arrancó la primera final de la jornada, la individual femenina que enfrentó a la aragonesa Paula Cortés contra la británica Isabella Rebel.

La tenista de Zaragoza llegó a tener, durante el primer set, hasta tres juegos de ventaja ante la falta de concentración de la deportista inglesa.

Sin embargo, la reacción de la británica no tardó en llegar. No solo recuperó los mencionados tres juegos de diferencia, sino que se llegó a imponer en el primer set por 7-6.

Isabella Rebel, campeona femenina. / FdV

Para el segundo, Cortés pudo igualar el partido con un 5-7. No obstante, las constantes desconexiones en el tercero propiciaron la derrota de la española, que cayó con un contundente 6-0 en contra.

El segundo choque del día fue la final individual masculina entre el vasco Julen González y el iraní Bardia Majdabadi. El de San Sebastián selló el triunfo con solvencia con 6-0 y 6-1.

El resultado no refleja lo vivido en la pista, ya que el tenista iraní dio guerra al donostiarra respondiendo muy bien a su juego, pero el tanteo no terminó de caer a su favor.

El broche final en dobles

El último partido de la jornada correspondía a la final de dobles femenina, de nuevo, con protagonismo para la aragonesa Paula Cortes, que hizo tándem con la natural de Guadalajara Daniella González, que se vieron las caras contra las lusas Leonor Passos y Laura Salvado.

Las portuguesas ganaron en dobles. | FdV

Al igual que en la final individual, la suerte no cayó de cara para la raqueta nacional. Gran triunfo para las del vecino país, que se hicieron con el encuentro por 6-4 y 3-6, este último juego resuelto en el tie-break por (10-5).

En la entrega de premios participó el jefe del servicio provincial de Deportes de la Xunta de Galicia, Daniel Benavides. También formó parte de la comitiva el presidente de la Federación Gallega de Tenis, José Mosquera, acompañados en todo momento por el presidente de la organizadora del torneo, La Cultural, Paco Hernández.