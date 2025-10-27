El entrenador del Pontevedra, Rubén Domínguez, ofreció su lectura del partido tras el empate sin goles logrado a domicilio ante el Arenteiro: «En esta categoría cada punto hay que sudarlo con tinta china. El otro día ya vimos que tuvimos que levantar dos goles en contra ante el Osasuna B. Creo que en la primera parte tuvimos un gran control y jugamos a un ritmo muy alto. Evitamos el juego corto de Diego. Generamos muchas acciones a balón parado».

Añadió que «sí es cierto que tras generar ellos su primera ocasión en la segunda parte, perdimos un poco el control del partido y renunciamos al control que tuvimos en la primera parte. Ya fue un juego más racheado y más roto, donde cualquiera de los dos equipos pudo ganar».

Domínguez se refirió a l papel realizado por los recambios respecto al último partido de liga: «Creo que tanto Miguel Cuesta y Luisao estuvieron a un buen nivel. De hecho, Cuesta hizo una buena defensa de área al final del partido e hizo un gran partido, al igual que Luisao. Creo que estuvieron a gran nivel, aunque sí es verdad que al perder ese control de juego en la segunda parte, menos jugadores lucen».

Por ello insiste en que «estoy muy contento con ellos, al igual que los que han salido desde el banquillo. Tenemos una plantilla de lujo. Nada más hay que ver los jugadores que jugaron de inicio en esta liga».