BALONCESTO | Liga Femenina 2

Arxil suma su cuarta derrota consecutiva en Tarragona

Hugo de Dios

Pontevedra

El CB Arxil prolonga su mala dinámica al encadenar su cuarta derrota consecutiva. TGN Basquet pasó por encima de las pontevedresas con un contundente 66-38. Las catalanas lideraron el encuentro desde el pitido inicial. Pese al nivelado primer cuarto, el duelo se fue 41-20 al descanso. A pesar de que el cuadro local levantó el pie del acelerador en la segunda mitad, el Arxil solo pudo anotar 18 puntos, lo que les mantiene colistas de la clasificación.

