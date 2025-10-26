Los pies de plomo del funambulista

Arenteiro y Pontevedra se enfrentan hoy, a las 12.00 horas, en el feudo carballiñés. Un duelo entre dos equipos separados por muchos puestos en la clasificación, pero no por tantos puntos. El apretado Grupo I de la Primera Federación hace que cuatro puntos separen al quinto del decimonoveno, una situación tan ilógica como sorprendente. Aplicado a los protagonistas del duelo, dos puntos de distancia y seis puestos de diferencia. El castigo de una derrota, tal y como está la situación clasificatoria, podría suponer un mazazo mayor que la alegría que conllevaría el triunfo.

El Arenteiro llega el derbi entre algodones y con la enfermería plagada de futbolistas. Mingo, Eliseo Falcón, Jaume Cuéllar, Alberto Solís y Nacho Martín son serias dudas por diferentes dolencias físicas que sufre cada jugador. Dani González, pese a ser baja confirmada, no es por ninguna lesión. El delantero fue expulsado la pasada jornada en tierras emeritenses. David Ferreiro, Sergio Aguza y Dani Romera podrían ser las buenas noticias de los verdes de cara al partido, aunque su presencia seguirá en el aire hasta última hora.

Jesús Arribas, valoró el rival al que se enfrentan y prefiere ser cauto y evitar excesos de confianza de cara al derbi. «El Pontevedra cree y va hasta el final. Es un equipo con alma. La clave está en nosotros. Tenemos que competir de principio a fin como ellos. Quien compita mejor y aproveche mejor el partido se llevará el premio. Las transiciones y las activaciones en momentos clave serán determinantes», comentó Arribas.

El Pontevedra, a diferencia de las últimas jornadas, llega con un listado de buenas noticias, y, sobre el papel, ninguna nueva negativa. Juanra y Joao Resende (el portugués ya contó con minutos frente a Osasuna Promesas) están en plenas condiciones tras sus lesiones para disputar el encuentro y han entrado en la convocatoria de Rubén Domínguez. De esta forma, todos los integrantes de la primera plantilla, con la posibilidad de que se unan jugadores del filial como en citas anteriores, pueden jugar este mediodía en O Carballiño.

Domínguez reconoció en la rueda de prensa previa la peligrosidad de su rival en O Espiñedo y de las armas ofensivas que cuenta. «Sabemos que es un campo donde la gente se involucra mucho, llenan la tribuna y crean una atmósfera muy especial. El público está muy cerca y se vive fútbol de verdad. Su fortaleza en casa y el ambiente que generan. Tienen jugadores de calidad como Ferreiro, que es un talento en la categoría, o Mingo, que lleva cinco goles», advirtió el técnico.

Desde la fundación de ambos clubes, verdes y granates se han enfrentado en doce ocasiones en partidos oficiales. El balance es de ocho victorias para los pontevedreses, dos empates y dos triunfos para los carballiñeses. El primer enfrentamiento, disputado en septiembre de 1981, acabó con un marcador favorable para el Pontevedra (3-0), mientras que el más reciente, de febrero de 2025, acabó en tablas entre ambas escuadras (2-2).