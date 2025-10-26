Un mal tramo final condena al Poio, que se deja dos puntos vitales

La octava jornada de la Primera FS Iberdrola se inauguró con un duelo entre dos equipos de la zona noble de la clasificación: el STV Roldán y el Poio Pescamar.

Las murcianas, que ejercían como locales, encadenaban cuatro triunfos en los últimos cuatro partidos, invictas desde la derrota ante el Navalcarnero en la primera fecha del campeonato.

No obstante, la línea ascendente de Poio Pescamar hizo que, al catorce de juego, las pontevedresas ya estuviesen por delante.

Ale de Paz, ¿quién si no?, puso el primero del encuentro tras un fugaz contraataque dirigido por Rafa Pato, que asistió a la capitana en el 0-1. Apenas un minuto después, de nuevo Pato, tras cazar un rechace en el interior del área, aumentó la distancia en el electrónico: 0-2.

El momento de fugacidad y las ocasiones hacían pensar que las de López Tulla sumarían la sexta victoria del curso, cuando mandaban en el marcador por dos goles a falta de nueve minutos para el pitido final.

Sin embargo, el tanto de Bárbara Ferreira para recortar distancias en el 31 hizo dudar a las gallegas. A segundos del final, tras una carambola, Laura Fernández hizo el 2-2 en un tramo final épico para las murcianas, que privan al Poio de asaltar el liderato.