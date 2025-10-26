Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Balonmano | División de honor Plata

El Cisne planta cara al líder en Alicante (34-33)

REDACCIÓN

Pontevedra

El Cisne sumó ayer la segunda derrota consecutiva en su visita al líder, Fundación Agustinos de Alicante (34-33) pero fue capaz de plantar cara al equipo levantino, que tuvo que sudar para superar a los de Quiños. La primera parte parecía mostrar la superioridad del primer clasificado de la liga, ya que al filo del descanso ganaba por cuatro goles (21-17) pero el Cisne remontó y finalizó el primer periodo solo uno abajo. El la segunda parte llegó a ponerse por delante en el marcador y la igualdad fue la tónica de todo el periodo. Una exclusión en los minutos finales frustró las esperanzas cisneístas.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents