El Cisne planta cara al líder en Alicante (34-33)

El Cisne sumó ayer la segunda derrota consecutiva en su visita al líder, Fundación Agustinos de Alicante (34-33) pero fue capaz de plantar cara al equipo levantino, que tuvo que sudar para superar a los de Quiños. La primera parte parecía mostrar la superioridad del primer clasificado de la liga, ya que al filo del descanso ganaba por cuatro goles (21-17) pero el Cisne remontó y finalizó el primer periodo solo uno abajo. El la segunda parte llegó a ponerse por delante en el marcador y la igualdad fue la tónica de todo el periodo. Una exclusión en los minutos finales frustró las esperanzas cisneístas.