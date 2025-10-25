BALONMANO | 1ª Nacional
El Teucro intentará sacarse el clavo del derbi ante el Culleredo
Tras la durísima derrota en A Guarda en el derbi de la semana pasada, los jugadores de Irene Vilaboa vuelven al Municipal para enfrentarse en un nuevo derbi, en este aso al Culleredo. A las 20.00 horas, pontevedreses y cullerdenses buscan dos puntos vitales.
