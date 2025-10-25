Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

BALONMANO | 1ª Nacional

El Teucro intentará sacarse el clavo del derbi ante el Culleredo

Tras la durísima derrota en A Guarda en el derbi de la semana pasada, los jugadores de Irene Vilaboa vuelven al Municipal para enfrentarse en un nuevo derbi, en este aso al Culleredo. A las 20.00 horas, pontevedreses y cullerdenses buscan dos puntos vitales.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents